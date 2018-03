„Szpakowski i Szaranowicz” po góralsku na zakończenie sezonu biegówkowego w Chochołowie

24 marca w sobotę o godzinie 10:00 biegacze ostatni raz staną na starcie tras biegowych chochołowskiego kompleksu. Bieg zamknie cykl imprez biegowych, które przez całą zimę rozgrywane były w Chochołowskich Termach.

„Biorąc pod uwagę liczbę imprez biegowych rozegranych na naszych trasach, to była bardzo intensywna zima.” – mówi Agnieszka Tinc, kierownik działu marketingu Chochołowskich Term. „Cieszymy się, że zawodnicy docenili trasę i tak chętnie brali udział w zawodach. Dlatego zanim powiemy biegaczom „do zobaczenia w przyszłym sezonie”, zapraszamy do wzięcia udziału w ostatnich, ale za to bardzo zabawnych zawodach.”

O dobre nastroje na trasie rywalizacji i wokół niej zadba grupa kabaretowa „Śleboda”. Kabareciarze z Gliczarowa Dolnego znani są ze swojego dowcipnego i przekornego stylu. Na swoim kanale na You Tube prowadzą „Kurier Glycarowski”, w którym w prześmiewczy sposób komentują fikcyjne wydarzenia z życia Podhala. W filmiku promującym zawody biegowe, członkowie grupy kabaretowej zapraszają do wzięcia udziału i zapowiadają, że będą komentować całe wydarzenie niczym Szpakowski i Szaranowicz. Filmik dostępny jest na profilu facebookowym Chochołowskich Term.

Zawody biegowe rozegrane zostaną w stylu dowolnym. Rejestracja i wydawanie numerów startowych rozpoczyna się o 9:00. Organizatorzy przygotowali 6 grup wiekowych dla dzieci i 6 grup dla dorosłych. Każda grupa wiekowa będzie miała do pokonania inny dystans. Uczestnicy zawodów mogą wypożyczyć narty biegowe z wypożyczalni funkcjonującej na terenie Chochołowskich Term, natomiast posiadacze własnego sprzętu przygotują go do biegu w serwisie działającym w dniu zawodów. Każda osoba dostanie pamiątkowy dyplom uczestnictwa i kupon rabatowy na wejście do term, natomiast zwycięzcy w swoich grupach otrzymają nagrody ufundowane przez Chochołowskie Termy.

By wziąć udział w zawodach, należy uiścić opłatę wpisową w kwocie 25 zł poprzez system sprzedaży dostępny na stronie internetowej www.chosklep.pl lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów Chochołowskich Term (tel. 781 300 301) do piątku 23 marca oraz w dniu zawodów w biurze znajdującym się w wypożyczalni nart. Wszystkie informacje dotyczące grup wiekowych, dystansów i warunków uczestnictwa wraz z regulaminem znajdują się na stronie Chochołowskich Term.