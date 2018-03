Porady i kosmetyki zamiast goździka w Chochołowie

Atrakcje dla pań będą dostępne w kilku miejscach chochołowskiego obiektu. W głównym holu ulokuje się stanowisko drogerii Super-Pharm, które będzie do dyspozycji od 12 do 21. Wizażystki wykonają próbne makijaże i doradzą, jak dobrać odpowiedni make -up do okazji, który najlepiej podkreśli walory urody.

Dla kobiet, które lubią testować nowe kosmetyki, Strefa SPA w Chochołowskich Termach przygotowała minizabiegi na usta z wykorzystaniem produktów marki KLAPP – niemieckiej firmy specjalizującej się w produkcji innowacyjnych kosmetyków. W tym przypadku panie również mogą liczyć na porady kosmetyczek.

„Kosmetyki tej firmy są znane z wysokiej jakości, a przy zabiegach na tak wrażliwych częściach ciała jak usta, jest to bardzo ważne. Mamy nadzieję, że panie wyjdą ze SPA nie tylko z zadbanymi ustami, ale również bogatsze o inspiracje i wiedzę” – mówi Agnieszka Tinc z Chochołowskich Term. Każda z kobiet, która zdecyduje się na zakup kosmetyków marki KLAPP, otrzyma prezent. Z racji tego, że liczba bezpłatnych zabiegów jest ograniczona, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. Dla osób, którym nie uda się zarezerwować zabiegu, pocieszeniem może być wiadomość, że oferta wszystkich zabiegów Chochołowskiego SPA będzie w Dniu Kobiet objęta specjalnym rabatem – wystarczy jedynie zadzwonić i zarezerwować sobie termin.

W tym roku Dzień Kobiet zbiegł się w czasie z odbywającym się regularnie w Chochołowskich Termach Babskim Czwartkiem z Saunowaniem, dlatego dla uczestniczek przygotowano aż 3 seanse dla zdrowia i urody w saunie Góralska Chata. Między godziną 18 a 20 saunowiczki będą mogły skorzystać z peelingów, masek na włosy poprawiających ich kondycję oraz masażu o intrygującej nazwie „Lodowa niespodzianka”. Wejściówka do saunarium również objęta jest 50% zniżką.

Święto kobiet nie kończy się w Termach 8 marca. 3 dni później, w niedzielę, na trasach biegowych wokół kompleksu, rozegrany zostanie Babski Bieg. Rywalizacja rozpocznie się o godz. 11, a nagrodami za zwycięstwo będą zestawy kosmetyków. Chociaż bieg ma w nazwie „babski”, udział w zawodach może wziąć każda pełnoletnia osoba.

Rabat 50% dla pań obowiązuje 8 marca na wszystkie wejściówki do strefy basenowej i saunarium (open i czasowej). Zapisy na minizabieg z produktami marki KLAPP odbywają się telefoniczne pod numerem telefonu 572 708 081. Rabaty w SPA obowiązują na wszystkie zabiegi pod warunkiem dokonania 8 marca rezerwacji telefonicznej pod numerem 572 708 081 lub za pośrednictwem maila: spa@chocholowskietermy.pl. Zapisy i uiszczenie opłaty wpisowej na bieg, w wysokości 25 zł, odbywa się za pośrednictwem strony www.chosklep.pl.