Rozgrzewka przed prawdziwą zimą

Saunowanie nie tylko w babskim gronie

Uwierzcie, wysokie temperatury są możliwie na Podhalu nawet zimą. Wystarczy wybrać się do Chochołowskich Term i tam wziąć udział w jednym z codziennych seansów saunowania, podczas których saunamistrzowie rozgrzeją każdego uczestnika. Co więcej - jeśli jest się reprezentantką płci pięknej, odwiedziny Chochołowa koniecznie trzeba zaplanować na czwartek, kiedy to jedna z saun jest otwarta wyłącznie dla kobiet. Od godziny 18.00 odbywają się tam specjalne seanse z zabiegami wygładzania, witkami brzozowymi oraz z lodową niespodzianką.

Z kolei szersze grono może zadbać o swoje samopoczucie i ciało co wtorek o 17.30 i 18.30. Na tych seansach w łaźni parowej saunamistrzowie rozdają uczestnikom produkty do peelingu, które w wysokiej temperaturze wzmacniają działanie, solidnie rozprawiając się z pokładami martwego naskórka. Nie pozostaje już nic innego jak odetchnąć z ulgą w nowym ciele.

Wydobądź naturalne piękno

Największym atutem SPA jest to, że można całkowicie oddać się w ręce specjalistów i zapomnieć o wszystkim. Na dodatek w Chochołowie taki relaks jest dostępny do późnych godzin wieczornych.

Zabiegów jest tam całe mnóstwo – w zależności od potrzeb możemy zdecydować się na zakres podstawowy i wykonać np. depilację, oczyszczanie twarzy czy mikrodermabrazję. Chcąc poczuć się wyjątkowo, warto wybrać któryś z masaży, wziąć udział w swojskiej ceremonii lub rytuale. Można także zanurzyć się w słodko aromatycznej kąpieli z kwiatu lipy i głęboko się przy tym odprężyć.

W Chochołowie rozprawiają się także z kontuzjami - specjaliści proponują zabiegi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji. W strefie SPA nie tylko można się zrelaksować, ale również pod okiem fizjoterapeutów w razie kontuzji, czy problemów z kręgosłupem, podreperować zdrowie zabiegami z zakresu fizykoterapii i rehabilitacji. Nie możemy zapomnieć również o zdrowotnych okładach i kąpielach borowinowych pozyskiwanych z okolic Czarnego Dunajca.

Dobry humor kołem się toczy

I nie chodzi tu wcale tylko o regularność! Jednym z ciekawszych sposobów na wyprodukowanie hormonu szczęścia, a przy tym wzmocnienie odporności organizmu i spalenie mnóstwa kalorii jest spinning. W każdy poniedziałek i środę o godzinie 18.00 w Chochołowskich Termach można zasiąść na rowerze stacjonarnym i przy rytmicznej muzyce porządnie się spocić. Oczywiście, dla tych, którzy nie przepadają za dwoma kółkami, a również do szczęścia brakuje im ruchu, jest cały szereg innych zajęć fitness, jak elastic body, trening obwodowy, zumba, pilates czy aqua aerobic.

Bądź silny na zimę

Centrum sportu znajdujące się pod dachem Chochołowskich Term to nie tylko zajęcia fitness. Można tam skorzystać również z siłowni, która została otwarta w tym roku. Sprzęt jest nowy i profesjonalny. Warto też śledzić informacje o wydarzeniach specjalnych – bo np. na początku listopada do Chochołowa przybyli Mistrzowie Polski w kulturystyce i przeprowadzili kurs trenera personalnego.