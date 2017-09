Gorące pożegnanie lata. Open Sauna Night w Chochołowie

Chillout, upał i niesamowite show będą towarzyszyć ostatniej sobocie września (30.09). Podczas nocy saunowej w Chochołowie wystąpią najlepsi saunamistrzowie z Podhala, w tym: Agnieszka Pyk, Marcin Smolarek, a także Maciej Piczura, który wygrał indywidualne rozgrywki podczas konkursu Sauna Cup 2017. Wspólnie zaprezentują pięć seansów tematycznych z muzyką rozrywkową: latino, reggae, reggaeton oraz paso doble.

– Rytmy, w których poprowadzimy seanse kojarzą się przede wszystkim z relaksem i urlopem będącymi atrybutami przemijającego lata – mówi Maciej Piczura z Chochołowskich Term. – Dlatego z jednej strony pozwolą nam na gorące pożegnanie lata, a z drugiej na pokazanie, że w saunarium mimo pory roku temperatury nie spadają. Przez całe 12 miesięcy można nas odwiedzać, zregenerować siły i poprawiać stan zdrowia. Imprezy takie jak Open Sauna Night doskonale pozwalają nam o tym przypomnieć.

Chochołowskie Termy po raz kolejny dołączyły do Open Sauna Night, czyli największej w Polsce imprezy promującej saunowanie. Tej jednej nocy w najbardziej prestiżowych ośrodkach saunowych w całym kraju do późnych godzin będą odbywać się tzw. seanse naparzania. W ubiegłym roku podczas imprezy padł rekord świata: w tym samym czasie saunowało ponad 2300 osób!

– W naszym obiekcie mieści się największe saunarium na Podhalu. To zobowiązuje! – mówi Agnieszka Pyk, saunamistrz z Chochołowskich Term. – Chętnie dołączamy do imprez, za pośrednictwem których możemy promować nie tylko kulturę saunowania, ale wszystkie obowiązujące w niej zasady. Bardzo ważne jest, aby osoby odwiedzające saunaria wiedziały, jak się zachować, by czerpać z tej wizyty jak najwięcej korzyści i nie przeszkadzać innym gościom.

Impreza skierowana jest wyłącznie do osób pełnoletnich i rozpocznie się o godzinie 21.30, a planowany koniec przewidziany jest na godzinę 02.00. Bilety na Open Sauna Night w Chochołowskich Termach można nabyć online poprzez stronie www.chosklep.pl lub w kasie obiektu. Cena w przedsprzedaży to 89 zł, a w dniu wydarzenia 99 zł.