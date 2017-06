Pierwsze urodziny Chochołowskich Term!

Chochołowskie Termy działające na pograniczu Chochołowa i Witowa zostały otwarte w czerwcu ubiegłego roku. Do dyspozycji gości jest m.in. 30 basenów i beczek z wodą o różnej specyfice, strefa lecznicza z surową wodą siarkową i solankową jodowaną, SPA, saunarium i strefa fitness z siłownią. Można tam również sprawdzić własną odwagę, decydując się na zjazd w jedynej w tej części Polski zjeżdżalni z zapadnią.

W urodzinowy weekend (1-2 lipca) w strefie basenowej przygotowano specjalne animacje, niesamowite pokazy taneczne oraz konkursy z możliwością wygrania m.in. voucherów do term. Nie zapomniano również o najmłodszych gościach, na których będą czekać nie tylko wodne place zabaw, zjeżdżalnie i uśmiechnięte zwierzaki w strefie malucha. O poczucie dobrze spędzonego czasu zadbają animatorzy, którzy poprowadzą zabawy, gry i konkursy.

W sobotni wieczór dodatkowo atmosferę podgrzeje DJ - od godziny 19:00 wypełni termy muzyką w ramach Gorączki Basenowej Nocy. Aby wziąć udział w urodzinowej imprezie wystarczy zakupić dowolny bilet obejmujący strefę basenową. Za korzystanie z atrakcji nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty.

- Pierwsze urodziny to zawsze wyjątkowy moment, który należy właściwie uczcić - mówi Marek Wnukowicz z Chochołowskich Term. - Ale pamiętamy, że część gości odwiedza nas po to, aby zwyczajnie wypocząć i odciąć się od miejskiego zgiełku. Stąd też impreza nie obejmie całego obiektu, w dalszym ciągu umożliwiając termalne odprężenie. Prosimy jednak o wyrozumiałość dla tych, którzy dadzą się porwać urodzinowej atmosferze.

Imprezowy nastrój udzieli się także w saunarium, gdzie w sobotę o godzinie 21.30 rozpoczną się seanse saunowe z urodzinową niespodzianką. Będzie także pokaz sztucznych ogni oraz pokazy taneczne. - Nie zabraknie powitalnych drinków, regionalnych przekąsek i oczywiście jedynego w swoim rodzaju tortu - dodaje Wnukowicz. Na Urodzinową Noc Saunową obowiązują bilety w cenie 99 zł za osobę, które można nabyć w kasie Chochołowskich Term lub w sklepie internetowym: www.chosklep.pl.

- Impreza to jedna rzecz, dla nas pierwsze urodziny to także czas podsumowań i ewaluacji, analizy sukcesów oraz przedsięwzięciom nie w pełni udanych. Wszystko po to, by termy w jeszcze większym stopniu spełniały oczekiwania naszych gości. Dlatego też zachęcamy do dzielenia się uwagami, wysyłając wiadomość na adres: marketing@chocholowskietermy.pl - stwierdza Wnukowicz.

Od otwarcie term sukcesów nie brakowało. W pierwszym półroczu funkcjonowania obiekt odwiedziło 400.000 osób. Wzbogaciła się także oferta o zjeżdżalnie, zewnętrzny basen sportowy, wodne place zabaw oraz o siłownię wyposażoną w profesjonalny sprzęt. Starania firmy doceniono w Plebiscycie Orły Przedsiębiorczości i przyznano nagrodę w kategorii debiut. Jest to wyróżnienie przyznawane firmom i instytucjom, które są najlepsze w obrębie swojej działalności i stanowią inspirację dla innych.