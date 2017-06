Puchar Chochołowskich Term MTB zdobyty!

Puchar Chochołowskich Term to cykl wyścigów kolarstwa górskiego (MTB) przeznaczony dla zawodników różnych kategorii – od dzieci, przez żaków, młodzików, juniorów, aż po mastersów. W pierwszej edycji imprezy organizowanej przez Małopolski Związek Kolarski wzięło udział 100 kolarzy!

Długość trasy różniła się w zależności od grupy wiekowej i stopnia zaawansowania zawodników. Ta najkrótsza wynosiła 7,26 km (Młodziki, Masters III), a najdłuższa 19,82 km (Elita Mężczyźni). Najszybszą grupą kolarzy okazała się Elita Mężczyzn, która pokonała trasę ze średnią prędkością 17,579 km/h. Puchar Chochołowskich Term zdobyła drużyna Head Team Luboń Skomielna Biała, która za pośrednictwem 15 zawodników zyskała 68 punktów. Na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy z UKS Sokół Kęty, a na trzecim TS Wilga Golkowice Grupa Instalbud.

– Wyścig kolarski to dość nietypowa impreza jak na obiekt związany z wodą – mówi Marek Wnukowicz z Chochołowskich Term. – Zachęcamy jednak do aktywności fizycznej w różnym wymiarze – basen, siłownia, fitness, więc czemu nie kolarstwo? Jako Chochołowskie Termy nie tylko użyczyliśmy terenu na miejsce startu, Biuro Zawodów czy scenę do dekorowania zwycięzców, lecz również wystawiliśmy własnych zawodników.

W kategorii Elita zwyciężył Dariusz Batek (01:07:39), a tuż za nim na metę dotarł Szymon Biel i Karol Kucięba. W kobiecej elicie zawodniczka UKS Sokół Kęty – Magdalena Zieliński jako pierwsza pokonała trasę 13,54 km, stając na podium obok Małgorzaty Mazurek i Estery Siarka.

Kategoria mastersów została podzielona na trzy grupy. W pierwszej z nich na dystansie 15,11 km zwyciężył Tomasz Sikora (00:53:32), a w drugiej Wojciech Andryszczak (00:59:25). Nieco krótsza była trasa trzeciej grupy – wynosiła 7,26 km. Tutaj triumfował Zbigniew Zwoliński reprezentujący TS Wilga Golkowice Grupa Instabud.

Wyścig, który rozpoczynał swój bieg na parkingu Chochołowskich Term, był przygotowany również dla dzieci i młodzieży. W najmłodszych grupach jako pierwsi na metę dojechali Sebastian Sieczka (chłopcy do 7 lat) i Inga Ostafin (dziewczęta do 7 lat) oraz Robert Wielgus (chłopcy 8-10 lat) i Roksana Sołtys (dziewczęta 8-10 lat).

– Świetnie, że w takich imprezach udział biorą również dzieci i młodzi ludzie. Powinno być jak najwięcej wydarzeń, które skutecznie odciągają młodzież sprzed monitorów i pokazują, że czas wolny można spędzić w zupełnie inny sposób, niejednokrotnie o wiele przyjemniejszy – dodaje Wnukowicz.

Tabelę wyników w kategorii Żak zdominowali zawodnicy z klubu Head Team Luboń Skomielna Biała – do nich należały pierwsze cztery miejsca w kolejności: Brajan Świder, Karol Zagata, Mateusz Chlebek i Olaf Ostafin. Mniejsza konkurencja wystąpiła w grupie Żakini. W tym wyścigu wzięły udział trzy osoby, spośród których triumfowała Nikola Komorowska.

W przypadku Juniorów Młodszych zwyciężył Łukasz Orędarz, a Juniorek Młodszych Maja Latawiec. Ostatnią kategorią byli Młodziki. Wynik 00:28:22 uzyskał Dawid Lenart, a 00:30:16 Agnieszka Tylka.