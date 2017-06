W Chochołowie kolarze zawalczą o Puchar Chochołowskich Term!

Po raz pierwszy w tym sezonie z Chochołowa wyjadą kolarze, którzy zmierzą się w zawodach kolarstwa górskiego o Puchar Chochołowskich Term. W cyklu wyścigów wezmą udział zawodnicy różnych kategorii – od dzieci, przez żaków, młodzików, juniorów, aż po mastersów!

– Chochołowskie Termy to miejsce, w którym na co dzień promowana jest aktywność fizyczna, czy to poprzez zachęcanie do korzystania z basenu sportowego, zajęć fitness czy niedawno otwartej siłowni – mówi Marek Wnukowicz z Chochołowskich Term. – Dlatego też z przyjemnością będziemy gościć u nas kolarzy, użyczając terenu obiektu na Biuro Zawodów i miejsce startu.

Wyścigi rozpoczną się na terenie Chochołowskich Term, gdzie od godziny 9.00 w Biurze Zawodów będą przyjmowane zgłoszenia. Zamknięta trasa będzie przebiegać po drogach i ścieżkach polnych, jednokrotnie przecinając drogę wojewódzką. Rywalizacja rozegra się na pętlach zlokalizowanych na południowym stoku. Tam również będzie znajdować się meta.

W zawodach mogą wystartować osoby posiadające aktualną licencję PZKol i badania lekarskie. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie dzieci, za które odpowiedzialność wezmą rodzice i opiekunowie prawni. Zgłoszenia zawodników będą przyjmowane w biurze do 30 minut przed rozpoczęciem każdego wyścigu.

Co ważne, zawody są organizowane przez Małopolski Związek Kolarski i wpisane w kalendarz organizacji, co oznacza, że uczestnicy będą mogli w ramach imprezy zdobyć punkty do klasyfikacji sportowej MZKol.

Opłaty startowe są zgodne z przepisami PZKol od bezpłatnych do 32 zł w zależności od kategorii wiekowej i stopnia zaawansowania.

– Przy Chochołowskich Termach na zwycięzców będzie czekać scena, na której zostaną wręczone nagrody, a dla drużyny z największą ilością punktów Puchar Prezesa Chochołowskich Term – dopowiada Marek Wnukowicz.

Więcej informacji oraz regulamin wydarzenia znajduje się na stronie: http://bit.ly/puchar_prezesa

Program

od godz. 9.00 – przyjmowanie zgłoszeń w Biurze Zawodów (Chochołowskie Termy)

godz. 10.00 – start kat. młodzik, młodziczka, juniorka młodsza

godz. 11.00 – start kat. Kobiety Open, Juniorki, Juniorzy Młodsi

godz. 12.20 – start kat. Mężczyźni Open, Juniorzy, Masters

godz. 14.00 – dekoracja zwycięzców

godz. 14.30 – start kat. żak

godz. 15.00 – zawody dla dzieci

godz. 16.00 – dekoracja żaków i dzieci