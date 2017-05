Dzień dziecka w Chochołowskich Termach!

W Chochołowie święto dzieci potrwa dłużej niż zwykle. Czterodniowy program przygotowany przez Chochołowskie Termy nie pozwoli nudzić się żadnemu maluchowi. Wodny plac zabaw, zjeżdżalnia, łaźnia parowa czy siatka do wspinaczki pozwolą na aktywne spędzenie czasu. Dodatkowo od czwartku (1 czerwca) do niedzieli (4 czerwca) na dzieci będą czekać animatorzy, którzy przygotowali wodne animacje, pokazy taneczne, konkursy i quizy z nagrodami. Będzie też słodki poczęstunek i inne niespodzianki. Co ważne, w tych dniach wszystkie dzieci do 16 roku życia wchodzą do Chochołowskich Term za 10 zł.

- W dobie smartfonów i komputerów coraz trudniej jest zaproponować dzieciom rozrywkę na tyle ciekawą, by odciągnęła je od ekranów. Nam się to udaje! - mówi Katarzyna Bajer z Chochołowskich Term. - W naszych termach dzieci i młodzież otrzymują cały wachlarz propozycji na aktywność fizyczną, która sprawia im przyjemność. Tych bardziej wymagających odpowiednio zachęcą animatorzy.

W zabawach przygotowanych przez animatorów mogą wziąć udział wszystkie dzieci, które w dniach 1 - 4 czerwca odwiedzą Chochołowskie Termy. Bilet w cenie 10 zł upoważnia je do całodniowego korzystania ze strefy basenowej. W zależności od warunków pogodowych zabawy odbędą się zarówno wewnątrz budynku, jak również w basenach zewnętrznych.

- Dzień Dziecka w termach to także dobra propozycja dla rodziców. Tym razem nie będą musieli nudzić się na ławce i pić kolejną kawę, czekając aż maluchy skorzystają ze wszystkich atrakcji. W Chochołowskich Termach, w czasie gdy dzieci będą bawić się z animatorami, rodzice będą mogli korzystać z naszych basenów - dodaje Katarzyna Bajer.

Harmonogram animacji:

1 czerwca: godz 11.00 - 16.00

2 - 4 czerwca: godz 12.00 - 15.00