Chochołowskie Termy nagrodzone Orłem Polskiej Przedsiębiorczości!

Chochołowskie Termy działają u podnóża Tatr od niespełna roku, a już na konto spółki wpłynęła pierwsza ważna nagroda. W maju przyznano firmie I nagrodę w Plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości w kategorii Debiut Roku. Tytuł ten otrzymują firmy i instytucje najlepsze w swoich dziedzinach działalności, które stanowią inspirację i wzór dla innych.

– To pierwsza nagroda przyznana naszej firmie, która przypieczętowała sukces pracy przed i po otwarciu term – mówi Marek Wnukowicz z Chochołowskich Term. – To dla nas ważne wyróżnienie, które motywuje do kreowania kolejnych rozwiązań sprzyjających zwiększeniu komfortu naszych gości oraz tworzeniu atrakcyjnego miejsca pracy. Cieszymy się, że nasze działania zostały dostrzeżone już teraz, ale nie spoczniemy na laurach.

Chochołowskie Termy zostały otwarte w czerwcu 2016 roku. Od tego czasu w obiekcie przybyło nowych atrakcji, jak zjeżdżalnie, grota solna, wodne place zabaw czy niedawno otwarta siłownia. Firma stale się rozwija, a w swoich planach ma poszerzenie oferty także o bazę noclegową. Spółka inicjuje i angażuje się w projekty lokalne, wspierając artystów, sportowców i młodzież. Działalność obiektu pozytywnie wpływa na rozwój turystyki i gospodarki w tej części regionu, dając kolejny powód do odwiedzenia Chochołowa – wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Firma przeprowadza również ciekawe akcje, jak Termalna Bitwa Powiatów/Regionów, w której mieszkańcy danego obszaru mogli zdobyć zniżki dla siebie, a także wesprzeć podopiecznych konkretnej placówki, którzy korzystali z atrakcji Chochołowskich Term bezpłatnie. W czerwcu z kolei zachęci do aktywnego spędzania czasu wolnego, przeprowadzając Wyścig Rowerowy o Puchar Chochołowskich Term.

– Obecnie trwają przygotowania do pierwszych urodzin term, które zaplanowano na początek lipca – mówi Katarzyna Bajer z Chochołowskich Term. – Jeszcze nie zdradzamy programu, ale na pewno nie zabraknie atrakcji i dla dzieci, i dla dorosłych.

Budowa Chochołowskich Term była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka 2007-2013. Koszt inwestycji wyniósł 120 mln złotych.