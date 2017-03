Chochołowskie Termy dla powiatu tatrzańskiego!

Na początku stycznia w Chochołowskim Termach odbyła się pierwsza Termalna Bitwa Powiatów, w ramach której mieszkańcy powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego walczyli o zniżki dla siebie oraz o zaproszenia dla podopiecznych wybranych placówek. Potyczkę wygrali mieszkańcy powiatu tatrzańskiego, dzięki czemu przez cały marzec będą mogli odwiedzać Chochołowskie Termy, kupując bilet za pół ceny.

– Wraz z lutym zakończy się okres ferii zimowych, co oznacza, że nasi najbliżsi sąsiedzi będą mogli odpocząć w termach po sezonie wzmożonej pracy przy turystach – mówi Marek Wnukowicz z Chochołowskich Term. – Koniec sezonu i nagroda z Termalnej Bitwy Powiatów to dobra okazja szczególnie dla tych, którzy do tej pory jeszcze do nas nie zawitali, a chcą sprawdzić jakie atrakcje przygotowaliśmy.

O korzystnych właściwościach wód termalnych przekonają się także podopieczni Domu Dziecka z Zakopanego. – Cieszymy się, że w ten sposób możemy wesprzeć dzieci i zapewnić im miło spędzony czas – dodaje Marek Wnukowicz. – Do ich dyspozycji będą baseny, zjeżdżalnie, łaźnia parowa, Strefa Dziecka Większego i Strefa Malucha.

Termalna Bitwa to cykl akcji specjalnych, które Chochołowskie Termy zainicjowały w styczniu. Każda edycja jest dedykowana innym powiatom, regionom czy miastom. Ich mieszkańcy przez wskazany tydzień zbierają punkty dla swojej drużyny poprzez podawanie kodów pocztowych w kasie term. Wygrana to nie tylko zniżki dla samych mieszkańców, ale także zapewnienie bezpłatnej wizyty podopiecznych wybranej placówki. Z końcem lutego odbędzie się kolejna bitwa, w której zmierzą się Śląsk i Zagłębie.